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Новосибирский завод «Искра» подвел предварительные итоги работы в 2018 году

23 января 2019, 14:44 [ «Аргументы Недели. Новосибирск» ]

Новосибирский завод «Искра» подвел предварительные итоги работы в 2018 году

С начала года заводом реализовано продукции на сумму более 4,7 млрд рублей, что превысило показатели 2017 года на 2,8%.

 

Объем выпуска продукции составил более 4,8 млрд рублей. Производительность труда - 1867,7тыс. рублей. Поставки продукции завода на внутренний рынок составили более 3,2 млрд рублей, на экспорт – свыше 1,2 млрд рублей.

Основные зарубежные потребители – предприятия Казахстана, Узбекистана, Монголии, Армении, Киргизии, Белоруссии и Финляндии.

Продукция предприятия имеет сертификаты соответствия технического регламента Таможенного союза, сертификат соответствия европейскому стандарту ВАМ (Германия) и допущена к применению в странах Европейского Союза.

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