СМИ узнали о предложении МЭР отменить льготные тарифы для электроплит
Детали схемы введения соцнормы потребления электроэнергии для населения
23 января 2019, 07:22 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство экономики и развития России предложило отменить льготные тарифы на электрические плиты.
Введение социальной нормы потребления электроэнергии для населения в правительстве обсуждается давно.
Минэкономразвития дало предложения о введении соцнормы потребления электроэнергии для населения в рамках поручения вице-премьера Дмитрия Козака от 19 сентября 2018 года. Сегодня, 23 января, как пишет "Коммерсантъ", их обсудят на совещании у Козака.
Ведомство предложило отменить льготные тарифы на электрические плиты и также предложили ввести для населения социальные нормы потребления электричества.
Предложения Минэкономразвития были сделаны в рамках плана кабмина по борьбе с перекрестным субсидированием в энергетике.
Предлагается дифференциация тарифов для населения — до 300 кВтч в месяц будет оплачиваться по базовому (текущему) тарифу, свыше 300 кВтч — по повышенному, а более 500 кВтч — уже по экономически обоснованному. Потребление фиксируется на лицевой счет, не на человека.
Для ряда регионов возможны льготные режимы, в том числе для потребителей, не подключенных к сетям теплоснабжения (где используют электричество для отопления).