СМИ узнали о предложении МЭР отменить льготные тарифы для электроплит

Министерство экономики и развития России предложило отменить льготные тарифы на электрические плиты.

Введение социальной нормы потребления электроэнергии для населения в правительстве обсуждается давно.

В России настаивают на введении социальной нормы энергопотребления

Минэкономразвития дало предложения о введении соцнормы потребления электроэнергии для населения в рамках поручения вице-премьера Дмитрия Козака от 19 сентября 2018 года. Сегодня, 23 января, как пишет "Коммерсантъ", их обсудят на совещании у Козака.

Ведомство предложило отменить льготные тарифы на электрические плиты и также предложили ввести для населения социальные нормы потребления электричества.

Предложения Минэкономразвития были сделаны в рамках плана кабмина по борьбе с перекрестным субсидированием в энергетике.

Предлагается дифференциация тарифов для населения — до 300 кВтч в месяц будет оплачиваться по базовому (текущему) тарифу, свыше 300 кВтч — по повышенному, а более 500 кВтч — уже по экономически обоснованному. Потребление фиксируется на лицевой счет, не на человека.

Для ряда регионов возможны льготные режимы, в том числе для потребителей, не подключенных к сетям теплоснабжения (где используют электричество для отопления).