Пушков высказался об условиях по транзитному газовому договору с Украиной

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что "Нафтогаз" вряд ли примет условия РФ по новому газовому контракту, ранее озвученные министром энергетики России Александром Новаком.

Напомним, министр заявил, что для сохранения транзита газа через территорию Украины после 2019 года новый контракт должен быть экономически привлекательным, а маршрут - конкурентоспособным.

Кроме того, по его словам, Украине надлежит представить четкие правила работы своей газотранспортной системы, а также завершить судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Комментируя данные заявления, Пушков усомнился в том, что официальный Киев пойдет на подобные условия. По его словам, все они вполне законны, но их выполнение Украиной - маловероятно.

"Они исключают регулярные судебные иски и попытки паразитировать на транзите, и тем самым подрывают смысл деятельности Нафтогаза", - написал сенатор на своей странице в Twitter.