Эксперт: российский внешний долг будет снижаться каждый год

Профессор факультета экономических наук ВШЭ Олег Вьюгин заявил, что внешний долг России будет снижаться ежегодно. По словам эксперта за прошлый год этот показатель достиг десятилетнего минимума.

Вьюгин отметил, что внешний долг Российской Федерации в среднем будет снижаться каждый год на 50 миллиардов долларов, передает РИА "Новости" . Эксперт отметил, что это вынужденный процесс, который объясняется санкциями, действующими в отношении страны.

Напомним, согласно данным ЦБ на 1 января текущего года, внешний долг РФ составил 453,7 миллиарда долларов. За год он сократился на 64,4 миллиарда долларов.