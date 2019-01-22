В ВТО сообщили, когда Белоруссия может присоединиться к организации

Во Всемирной торговой организации во вторник, 22 января, сообщили, когда Белоруссия сможет завершить все необходимые процедуры и вступить в ВТО. Переговоры о данном процессе ведутся с 1993 года.

Предполагается, что Белоруссия сможет вступить в ВТО уже в середине 2020 года. Советник управления торговли и инвестиций Секретариата ВТО Хуан Марчетти в рамках семинара для представителей белорусских госорганов отметил, что Минск достиг большого прогресса в рамках процесса подготовки к вступлению в организацию.

Как отмечает ТАСС, заместитель министра экономики Белоруссии Дмитрий Ярошевич в свою очередь заявил, что страна намерена начать двусторонние переговоры с американскими властями по вопросу вступления страны в ВТО сразу после того, как в США завершится "шатдаун".