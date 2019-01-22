Госдолг России достиг минимального показателя за последние десять лет

Внешний долг Российской Федерации уменьшился более чем на 10 процентов и практически подошёл к показателю 2009 года. Тогда он составлял 445,5 миллиарда долларов, передаёт КП.РУ.

После снижения на 12,4% сумма госдолга составила 453,7 миллиардов долларов. Ранее внешний долг страны значился в размере 64,4 миллиарда долларов.

В Банке России отмечают, что снижение показателя является следствием сокращения внешних обязательств страны во всех институционных секторах и снижения долгов других секторов экономики. Процесс уменьшения внешнего долга начался в середине прошлого года.