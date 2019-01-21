Набиуллина раскрыла детали реформы пенсионных накоплений

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сегодня раскрыла детали реформы пенсионных накоплений.

21 января в Государственной Думе состоялись парламентские слушания на тему «Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019–2021 годов».

В ходе выступления глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что пенсионные накопления для экономики — это важнейший источник длинных денег. Она объясила: «Именно поэтому мы считаем приоритетом на ближайшее время внедрение индивидуального пенсионного капитала (ИПК - ред.), который должен вдохнуть новую жизнь в систему пенсионных накоплений», - передает РБК.

По словам Набиуллиной, ИПК — это «устойчивая и надежная для граждан бизнес-модель». Глава ЦБ рассказала, что формироваться система ИПК будет из двух источников: отчислений самих граждан на будущую пенсию, а также средств, с помощью которых работодатели смогут софинансировать взносы своих сотрудников.

Она отметила, что модель ИПК будет «понятна и проста» и защищена системой гарантирования пенсионных накоплений.

Концепция формирования ИПК предполагает, что работающие граждане будут отчислять взносы на будущую пенсию со своих зарплат в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Размер отчислений будет постепенно увеличиваться от 0% в первый год подключения к системе и до 6% через пять лет. Накопления будут собственностью человека, а не государства.

Система ИПК, разработанная Минфином и ЦБ еще в 2016 году, призвана заменить и модернизировать замороженную накопительную пенсию. Заморозка накопительной части была продлена до 2021 года.