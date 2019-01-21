Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Сергей Есяков в понедельник, 21 января, высказался о нежелании властей Германии вмешиваться в реализацию проекта газопровода "Северный поток – 2".

Ранее министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер подчеркнул, что у немецкого руководства нет никаких правовых оснований для вмешательства в вышеуказанный проект.

Есяков в разговоре с RT отметил, что сейчас внутри немецкого правительства весьма неоднозначное отношение к газопроводу, однако экономические расчеты и здравый смысл делают строительство "Северного потока – 2" реальным. По словам политика, позиция ФРГ в данном вопросе является правильной и чрезвычайно важной.