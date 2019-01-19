Экономика США сдаёт свои позиции

Эксперты прогнозируют для экономики США утрату лидерства в мировом рейтинге. По их мнению, Соединённым Штатам осталось совсем недолго быть первыми по уровню ВВП.

Британские аналитики пришли к выводу, что очень скоро первое место в мировом рейтинге по величине валового внутреннего продукта займёт Китай. По их прогнозам, это произойдёт уже в 2020 году. При этом нынешний лидер в лице Соединённых Штатов уйдёт аж на третье место. Второе место достанется Индии, передаёт РИА Новости.

Кроме того, к 2030 году эксперты обещают, что в число первых десяти стран по уровню ВВП войдёт и Россия. Нашей стране аналитики пророчат восьмое место. Лучше ситуация будет обстоять у Индонезии, Турции, Бразилии и Египта. А сразу за Россией будут идти Япония и Германия (9 и 10 место соответственно).