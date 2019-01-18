Куда уходят деньги, в какие города?

Несмотря на рост курса американского доллара из России в III квартале 2018 года существенно увеличился отток капиталов. Центральному банку даже пришлось рекомендовать банковской системе усилить контроль за серийными переводами.



Только в третьем квартале прошлого году за границу ушло 12,3 млрд долларов. А с января по сентябрь 2018 года выведено из страны $34,5 млрд, что на 8,5% больше, чем годом раньше. По мнению финансовых аналитиков, такая активность совпала с заявлениями о дедолларизации российской экономики и слухами об ограничении хождения доллара в России. Население таким образом пыталось обезопасить свои накопления, переложив их в надёжные страны на надёжные счета. В связи с этим изменилась и география переводов из страны. В основном деньги выводились в Швейцарию, Австрию, Израиль, Францию и США.



Снизились объёмы переводов в страны СНГ, существенно упали отчисления на Украину и в Молдавию - на 48% и 15,3% соответственно. Снизились на 30,9% переводы на Кипр, где с подозрением относятся к российским деньгам. Судя по выбору стран, резиденты переводят деньги туда, где у них имеется недвижимость, где учатся их дети.



Интересно, что россияне переводят деньги не миллиардами и даже не миллионами. По данным ЦБ, средний размер перевода в страны дальнего зарубежья составил $176. Помимо Центробанка за бегством капиталов следят Росфинмониторинг, налоговая и таможенная службы.



