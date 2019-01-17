Франция предрекает России новый рекорд торгового баланса

Французские эксперты предрекают России новый рекорд торгового баланса. Согласно сведениям Федеральной таможенной службы РФ, за 11 месяцев 2018 года положительное сальдо составило 191,4 миллиарда долларов, - сообщает kp.ru.

В аналитической статье французской деловой газеты Les Echos отмечается, что положительное сальдо торгового баланса России выросло на 65,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По мнению экспертов издания, все это свидетельствует о том, что рекорд 2011 года, составляющий 198 миллиардов долларов, вероятно, будет побит.

"При таких темпах роста рекорд 2011 года легко достижим", - констатируют французские эксперты.

Издание отмечает, что доля энергоносителей в экспорте России составила около двух его третей. Россия также может подняться на несколько позиций с 16 места в рейтинге мировых поставщиков зерна.