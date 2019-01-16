Чубайс назвал Россию одной из самых бедных и энергорасточительных стран мира

Россия - одна из самых энергорасточительных стран. Ситуацию можно изменить, но возможные методы крайне ограничены из-за ее бедности. Об этом заявил глава "Роснано" Анатолий Чубайс. Если посадить Чубайса, рейтинг Путина взлетит до небес!

"Россия является одной из самых энергорасточительных стран в мире. Экономический рост у нас не очень наблюдается, с 2014 года роста энергоэффективности нет, с 2014 года стагнация", - сказал Чубайс.

По его словам, мировое сообщество в настоящее время активно продолжает наращивать уровень энергоэффективности, в то время как Российская Федерация по-прежнему остается "в том же месте", пишет РБК.

По мнению Анатолия Чубайса, очевидной является необходимость повышения цены на электроэнергию. Но "Россия - страна бедная", и к этому вопросу надо подойти обстоятельно, не "рубить с плеча".

Одним из вариантов решения вопроса Чубайс назвал повышение стоимости электроэнергии для "богатых": "Это сердцевина стратегии, которая была очевидна еще 10 лет назад", - отметил он.

Второй путь повышения энергоэффективности - введение запретов. Чубайс отметил, что существует ряд решений, основанных на "лобовых запретах" и соответствующих сложившейся мировой практике.