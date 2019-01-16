C начала года инфляция в России достигла 0,7 процента

Сегодня стало известно, что с начала 2019 года инфляция в России составила 0,7 процента. Как сообщают в среду, 16 января, в Росстате, в январе 2018 года данный показатель составлял 0,3 процента.

Специалисты уточняют, что с 10 по 15 января 2018 года была зафиксирована инфляция на уровне 0,1 процента, а в этом году в сопоставимом периоде она достигла 0,2 процента, передает ТАСС.

Отмечается, что за минувшую неделю пшено в стране выросло в цене на 0,6 процента, а мука – на 0,5 процента. Что касается гречневой крупы и мяса, то они подорожали на 0,3 процента. При этом стоимость сарделек и сосисок упала на 0,2 процента, а шоколадных конфет и маргарина – на 0,1 процента.

Кроме того, уточняется, что бензин и дизель выросли в цене на 0,2 процента.