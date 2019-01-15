В ЦБ объявили о новом этапе пенсионного законодательства

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов сообщил о том, что правительство в скором времени примет решение о начале публичного обсуждения проекта индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

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По словам Швецова, этот проект должен заменить замороженные накопительные пенсии, - передает ТАСС.

Концепцию ИПК могут вынести на общественное обсуждение. Как отметил Швецов, предполагается до того, как в Госдуму представить комплект документов, провести определенное общественное обсуждение.

"Я так понимаю, в конце января правительство определится, готово ли оно начать общественное обсуждение", — сказал Швецов. Какое время продолжится обсуждение - неизвестно. С пенсионными фондами концепцию еще не обсуждали.