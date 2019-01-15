Единая государственная банковская система возродится в России на цифровой основе

Заместитель председателя Центрального банка России Василий Поздышев обнародовал прогноз о том, что в ближайшие три года вся банковская офлайн-розница перестанет существовать, ее место полностью займет онлайн-банкинг. Об этом сообщает Telegram-канал «Экономика цифровой эры».

Канал предрек, что немногие оставшиеся частные банки будут вынуждены присоединиться к «платформам общего пользования» и «экосистемам», создаваемым на базе крупнейших банков страны, в первую очередь Сбербанка. Будут организованы централизованные и распределенные реестры, системы выявления групп экономически связанных лиц.

Также ЦБ планирует получать данные из операционных банковских систем онлайн. Предполагается, что регулятор будет скачивать их самостоятельно из IT-систем банков вместо тех отчетов, что он сейчас получает.

Что это означает?

1) По сути, это возрождение единой государственной банковской системы на цифровой основе. ЦБ более не нуждается в проверках и отчетах - он будет видеть абсолютно всю информацию в режиме реального времени и принимать решения онлайн.

2) Массовая ликвидация офлайновых банковских офисов и принудительная цифровизация означают огромные очереди в оставшихся отделениях банков - далеко не все граждане, особенно социально незащищенные слои (пенсионеры, люди старшего поколения) любят и умеют пользоваться финансовыми сервисами онлайн.

3) Спорные вопросы по умолчанию будут решаться все более затруднительно, и, как правило, не в пользу клиентов.