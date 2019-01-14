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Медведев отслеживает цены на бензин, поручил Козаку разобраться с нефтяниками
14 января 2019, 20:34 [ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что пристально следит за ситуацией с ценой на бензин, чтобы избежать необоснованного роста стоимости автомобильного топлива. Медведев провел совещание со своими заместителями.
Глава правительства поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку, который курирует топливно-энергетический комплекс, контролировать крупнейших поставщиков. Медведев поручил Козаку в случае возникновения каких-то отклонений по ценам вызывать поставщиков и напоминать положения соглашения. По его словам, если предупреждение не подействует, и цены останутся высокими, следует принимать антимонопольные меры.
Напомним, в конце 2018 года правительство заключило соглашение с нефтяными компаниями по сдерживанию цен на бензин.
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