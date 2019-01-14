Медведев счел новогодние каникулы вредными для экономики

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что длинные новогодние праздники в РФ вредят экономике страны. Об этом он заявил на церемонии вручения премий правительства в области СМИ.

По его словам, 14 дней страна "мало чего создает, но очень хорошо отмечает": "Вообще, у нас праздники очень длинные... Для экономики это плохо", - подчеркнул российский премьер, цитирует ТАСС.

Напомним, прошедшие праздники стартовали 30 декабря и продолжались до 9 января. СМИ посчитали, что экономика страны потеряла почти 1.2 триллиона рублей за время этих каникул.