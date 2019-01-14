В первом квартале года цены на продукты повысятся на 8%

Уже после боя кремлёвских курантов в ночь на 1 января 2019 года цены на продовольствие в России постепенно поползли вверх. Эксперты оценивают их неизбежный рост на 8% уже в первом квартале года.



И это ещё оптимистичный прогноз, в худшем случае ожидается подорожание на 12%. Дело в том, что налог на добавленную стоимость, которого коснулось правительство и повысило всего на 2%, относится ко всей цепочке производства. И в итоге вместо двух процентов получается все 12.



Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков считает, что приложит руку к удорожанию также изменение Центральным банком ключевой ставки - это значит повышение стоимости кредитов для производителей. А также в этой цепочке задействована нестабильная цена на топливо, которое, несмотря на запреты правительства, постепенно продолжает рост. Нужно учитывать и урожайность сельского хозяйства, которая тоже отражается на ценах.



Добавить пессимизма может зависимость отечественных производителей от импорта сырья и технологий, а также нестабильность валютного курса. Экономисты предупреждают также, что не удастся удержать на прежнем уровне цены на социально значимые продукты - молоко, хлеб, крупы - они поднимутся на 4-11%.



Пытаясь сгладить повышение цен некоторые производители и торговые сети идут на хитрость - уменьшают упаковку, оставляя цену прежней - вместо килограмма фасуют 900 гр, вместо десятка яиц - девять. Видимо, экономический рывок от повышения НДС был настолько мощным, что оторвало одно яйцо.



Подробнее о причинах продовольственных приключений читайте в расследовании "Аргументов недели".



