Товарооборот между КНР и Россией увеличился в 2018 году почти на треть

Товарооборот между Россией и Китаем в прошлом году увеличился на 27,1 процента. Об этом в понедельник, 14 января, сообщил глава статистического анализа Главного таможенного управления КНР Ли Куйвэня.

Подчеркивается, что странам впервые удалось преодолеть показатель в 100 миллиардов долларов – товарооборот в 2018 году составил 107 миллиардов долларов, передает "Свободная пресса".

Уточняется, что ключевой статьей экспорта Китая в РФ стала продукция электромеханической отрасли. Если говорить об импорте, то речь идет о нефти, угле и пиломатериалах, цитирует ТАСС Ли Куйвэня.

Отметим, что в 2017 году товарооборот между странами увеличился на 20,8 процента, а в 2016 году данный показатель составлял лишь 2,2 процента.