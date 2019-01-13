"Руспродсоюз" прогнозирует скорое подорожание продуктов на 8 процентов

Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") прогнозирует скорое подорожание продуктов на восемь процентов. Стоимость продовольствия "повысят" увеличенный НДС, рост ключевой ставки и цены на топливо.

Исполнительный директор организации Дмитрий Востриков заявил, что цены могут подняться уже в 1 квартале 2019 года.

По словам эксперта, что налог на добавленную стоимость взимается по всей цепочке производства, а потому повышение НДС отразится не только на отпускных ценах продуктов, но и на стоимости сырья, оборудования и упаковки.

По расчётам эксперта, которые приводит РБК, себестоимость продукции может вырасти на 4-12 процентов.

Востриков отметил, что решение Центробанка повысить ключевую ставку ведёт к увеличению стоимости денег по коммерческим кредитам. Повышенные цены на топливо повлияют на затраты логистики.

Востриков пояснил, что на данный момент не очень ясен период договорённости между правительством и нефтяными компаниями о сдерживании цен на горюче-смазочные материалы.