В Минэнерго рассказали о возможном росте цен на бензин в 2019 году

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что цены на бензин в нашей стране в 2019 году будут расти в пределах инфляции. По данным Росстата, розничные цены на автомобильный бензин с 1 по 9 января выросли в России на 0,3%, стоимость дизельного топлива повысилась на 0,7%.

"Это повышение связано с ростом НДС, а в течение года на уровень инфляции, в пределах уровня инфляции цены, наверное, будут повышаться. Это будет зависеть от конъюнктуры рынка, но тем не менее, такие предельные параметры установлены в течение года", - цитирует Новака РИА Новости.

Напомним, осенью прошлого года вице-премьер Дмитрий Козак провел совещание, по итогам которого Минэнерго и ФАС подписали соглашения по стабилизации рынка топлива с 1 ноября по 31 марта 2019 года с 10 крупными нефтекомпаниями.

По соглашениям розничные цены компании повысят с 1 января не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с 1 февраля будут их индексировать равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%).