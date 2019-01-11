Сбербанк и ВТБ повышают ставки по ипотеке

Два банка - Сбербанк и ВТБ - приняли решение повысить ставки по ипотечным кредитам. ВТБ повысил ставки по ипотеке с 1 января 2019 года на 0,6 п. п. Теперь кредит в рамках стандартных программ во втором по активам российском банке доступен по ставке от 10,1% годовых при комплексном страховании. Рубль оказался самой недооценённой валютой в мире

В Сбербанке ставки вырастут с 14 января 2019 года в среднем на 1—1,5 п. п.. В этом банке, согласно документу с планируемым диапазоном, базовая ставка на покупку готового жилья при первоначальном взносе меньше 20% для «зарплатного» клиента, подающего онлайн-заявку, составит 11,2%, а при первоначальном взносе от 20% — 11%. На покупку строящегося жилья ставки составят 10,7% и 10,5% соответственно, - передает РИА Новости со ссылкой на источники в кредитной организации.

Для лиц, которые не являются «зарплатными» клиентами кредитного учреждения, ставки составят 11,5% и 11,3% при приобретении готового жилья и 11% и 10,8% — строящегося.