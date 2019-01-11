СМИ: ВВП Великобритании сократится на 8% после Brexit без сделки с Брюсселем

В СМИ в пятницу, 11 января, появилась информация о том, что выход Великобритании из Европейского союза без заключения сделки с Брюсселем приведет к весьма негативным последствиям для экономики страны.

В Конфедерации британской промышленности отметили, что Brexit без сделки может завершиться падением ВВП почти на 8 процентов, передает издание The Guardian.

Отметим, что вышеуказанные данные были опубликованы перед голосованием по проекту соглашения об условиях выхода Великобритании из Евросоюза в Палате общин британского парламента, которое должно быть проведено в грядущий вторник, 15 января.