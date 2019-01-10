Экономики развитых стран мира будут снижаться на 0,1% в год, кроме России

Такой прогноз сделали эксперты Всемирного банка. Причём, больше всего досталось России, которой предрекают двукратное замедление экономического роста.



Даже в США экономика в текущем году увеличится на 2,5%, однако в 2020–2021 годах замедлится до 1,7–1,6%. Показатели Еврозоны в 2019 году подрастут на 1,6%, а ВВП Японии – на 0,9%. Такое положение объясняется торговой напряжённостью на рынках. Больше всего пострадают страны, зависимые от экспорта сырья. Под этот параметр подпадает и Россия.



Замедление экономического роста в России эксперты банка объясняют увеличением НДС до 20%, однако спасти положение могут высокие цены на энергоносители, а также внутренняя экономическая активность. В случае роста реальных доходов населения, усиления борьбы с коррупцией российские показатели заметно улучшатся. На фоне этих изменений повысится и бизнес-активность. Но это при прочих равных условиях. Международные санкции и мировые торговые войны также ослабляют экономический рост России.



Всемирный банк автоматически понизил прогнозы всем странам на фоне ухудшения положения во всей мировой экономике. Возможно, что часть пессимистических прогнозов и не оправдается.



