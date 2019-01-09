Россияне хранят деньги в долларах

Самым надёжным средством сбережения накоплений граждан России по-прежнему остаётся доллар враждебной Америки. Эта валюта не подводила ни во время кризисов, ни во время расцвета экономики. Даже патриоты не могут ничего противопоставить резервной системе США.



По данным экономистов, в России ежемесячно покупают до 5 млрд американской валюты. Несмотря на то, что курс её за 2018 год вырос на 20%, спрос на доллары не падает. По всей видимости. 2019-й год сохранит тренд на хранение своих сбережений - у кого они вообще есть - в американской валюте. И, несмотря на уверения пропагандистов, что эта зелёная бумажка ничем не обеспечена, доверие к ней явно больше чем к отечественному рублю.



Вместе с тем растёт и отток капиталов из страны. По данным Центробанка, в 2018 году из России было выведено 55 млрд долларов, а в 2019 году планируется отток в 70 млрд долларов.



В качестве альтернативной формы сбережения экономисты рассматривают банковские депозиты, которые должны вырасти в 2019 году до 9%. Это хоть и немного, но хотя бы должно покрыть инфляцию.



Таким образом, государство само подталкивает население к финансированию экономики США, рост стоимости американской валюты разгоняют также закупки ЦБ для Минфина.



