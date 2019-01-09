США могут могут ввести санкции против двух компаний-подрядчиков, которые принимают участие в укладке труб газопровода "Северный поток-2", сообщает Handelsblatt со ссылкой на свои источники.

Это швейцарская группа компаний Allseas, которая прокладывает более 90 процентов трубопровода, а также итальянская компания Saipem, уже выполнившая свою часть работ, передает РИА "Новости".

Санкции разрабатываются в госдепартаменте США. В Берлине проект критикует американский посол Ричард Гренель, который ранее заявил, что компании "находятся в опасности, так как санкции вполне вероятны".

Handelsblatt отмечает, что правительство Германии "с большой озабоченностью" воспринимает попытки США остановить строительство проекта. Угроза санкций объясняется также изменениями во внутренней политике США.

Успех демократов обеспечил возможность для Америки сосредоточиться на внешней политике. И немецкие власти вплоть до главы МИД Германии Хайко Мааса, различными способами пытаются оказать влияние на США.

Напомним, российская сторона систематически призывает не воспринимать газопровод как политический инструмент, а Берлин неоднократно заявлял, что "Северный поток-2" - экономический проект.