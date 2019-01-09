В МВФ сообщили, что Киев вновь повысит цены на газ для украинцев

В Меморандуме об экономической и финансовой политике по программе stand-by между Украиной и МВФ сообщается об очередном повышении цен на газ для украинцев. Это произойдет с 1 мая текущего года.

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Подчеркивается, что Киев в первый день мая увеличит стоимость газа для населения на 15 процентов, передает утром в среду, 9 января, РИА "Новости"

Более того, известно, что в соответствии с программой Международного валютного фонда уже с 2020 года цена на газ для украинцев будет полностью соответствовать рыночной, что в свою очередь позволит существенно улучшить функционирование украинского газового рынка.