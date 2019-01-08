Обвешанные кредитами. Россияне загоняют себя в долговую яму

Общество потребления всё больше затягивает своих граждан в кредитные долги. Доступные потребительские кредиты при абсолютном потворничестве банков повисли даже на пенсионерах. Долги, нарастающие как снежный ком, отдавать всё сложнее и сложнее, а порой, даже невозможно.



На сегодняшний день заимствования населения у банков составляет 7% ВВП. В первой половине 2018 года это в суммарном выражении исчислялось 6,7 трлн рублей. Удивительно, что каждый пятый пенсионер имеет по два кредита в 100 тыс. рублей, и брал он их не для себя, а для своих молодых безответственных родственников. Поколение "дай" не способно теперь погасить долги отцов и дедов, а у последних ничего кроме скромных пенсий и жилья нет.



Дальше ещё страшнее. У 26% от общего числа заёмщиков имеется более трёх кредитов, их них 6% повесили себе на шею больше пяти займов. Население страны всё глубже загоняет себя в долговую яму. Люди берут явно больше, чем способны отдать. Теперь не поможет даже чудо. При закредитованности заёмщиков в 23,55% банки продолжают выдавать им кредиты, потому что имеют с этого хорошую маржу. А с должниками будут уже разбираться коллекторы.



8 млн человек в стране платят по потребительским кредитам более 50% своих доходов. А 4% свыше 90% доходов. Это уже напоминает кредитные пирамиды. Как единственный выход из сложившейся ситуации можно предложить процедуру банкротства, однако чтобы её начать необходимо заплатить финансовому управляющему 200 тыс. рублей, а где их взять? Снова в кредит? Да и банкротство не означает, что платить ничего не надо - долг будет реструктурирован, часть погашена имеющимся имуществом.



Кризис неплатежей по потребительским кредитам опасен системным банковским кризисом, который случился в девяностых в США и повлёк за собой мировой финансовый кризис. В то время в России не были так распространены как сейчас банковские кредиты и ипотека, ныне же ситуация очень напоминает американскую. Поэтому ЦБ ужесточает пороги предоставления ипотеки, предупреждает об опасности неосмотрительно доставать из кармана кредитку. Рассчитывать нужно только на свои собственные средства.



