Эксперт поведал о критическом состоянии экономики Украины

Внешние и внутренние долги Украины достигли критического значения и уже превысили 70% от ВВП, рассказал экономический и политический эксперт Владимир Дебой в эфире украинского телеканала. Эксперт высказался о затратах Украины в 2019 году на обслуживание госдолга

По его словам, золотовалютные резервы Украины планомерно сокращаются еще с 2013 года, и кроме того, несмотря на помощь от МВФ, все больше растут долги государства по кредитам.

"Золотовалютный резерв пополняется из МВФ, но растут долги Украины по внешним и внутренним кредитам. И долговая яма становится все глубже", - приводит слова эксперта РИА "Новости".

В 2019 году экономическая ситуация в стране вряд ли изменится в лучшую сторону, считает Дебой, поскольку Украине придется каким-то образом все же расплачиваться по всем долгам.

Кроме того, по мнению специалиста, негативно скажутся на инвестициях и экономике украинского государства предстоящие выборы.