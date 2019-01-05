Эксперт поведал о критическом состоянии экономики Украины
5 января 2019, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]
Внешние и внутренние долги Украины достигли критического значения и уже превысили 70% от ВВП, рассказал экономический и политический эксперт Владимир Дебой в эфире украинского телеканала.
По его словам, золотовалютные резервы Украины планомерно сокращаются еще с 2013 года, и кроме того, несмотря на помощь от МВФ, все больше растут долги государства по кредитам.
"Золотовалютный резерв пополняется из МВФ, но растут долги Украины по внешним и внутренним кредитам. И долговая яма становится все глубже", - приводит слова эксперта РИА "Новости".
В 2019 году экономическая ситуация в стране вряд ли изменится в лучшую сторону, считает Дебой, поскольку Украине придется каким-то образом все же расплачиваться по всем долгам.
Кроме того, по мнению специалиста, негативно скажутся на инвестициях и экономике украинского государства предстоящие выборы.