У представителей каких профессий зарплаты в 2019 году повысятся

В России почти каждый пятый работодатель (19 %) планирует повышение зарплаты свои сотрудникам в 2019 году. Эксперты отмечают, что в условиях низкого экономического роста бизнес считает каждый рубль и старается урезать расходы, поэтому могут быть сокращены премии и соцпакеты работникам.

Тем не менее, некоторые работодатели уже намерены поднять зарплаты с нового года, а еще 25% на этот счет. По сведениям HeadHunter, в ИТ-индустрии зарплаты сотрудников будут расти независимо от общих тенденций. В среднем по рынку ожидаемое повышение зарплат - на шесть процентов, в ИТ-сфере - на десять процентов.

Зарплаты топ-менеджеров последние три года остаются стабильными, и изменений, скорее всего, не будет. 56 процентов работодателей планов по повышению зарплат сотрудникам не рассматривают.

Специалисты по подбору персонала советуют: при планах поменять работу в наступившем году нужно рассматривать предлагаемые оклады без учета премий и других бонусов, - сообщается на сайте rg.ru.