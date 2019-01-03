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На Украине объяснили ситуацию с ценами на газ
3 января 2019, 20:40 [ «Аргументы Недели» ]
Понизить цены на газ в украинском государстве не получится из-за существования "Нафтогаза". Об этом в четверг заявил журналистам бывший министр экономики Украины Владимир Лановой.
Лановой считает, что цену на газ для населения страны снизить попросту невозможно, поскольку украинская компания "Нафтогаз" является монополистом на рынке голубого топлива.
Организация скупает топливо и поставляет его другим компаниям. Экс-министр считает, что данную "проблему" можно решить только разделением "Нафтогаза" и его дочерних структур.
Напомним, что с начала ноября минувшего года официальный Киев пересмотрел тарифы на газ для потребителей: стоимость кубометров увеличилась сразу на 23.5 процента.
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