Кудрин рассказал о реальном уровне роста доходов граждан РФ в 2018 году

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в четверг, 3 января, рассказал о реальном росте доходов граждан России в прошлом году. По его словам, вышеуказанный показатель не превышает 0,4 процента.

Оказалось, что прогноз в октябре 2018 года предполагал, что рост доходов россиян составит 3,4 процента, передает сегодня РИА

"Новости".

Уровень инфляции и темпы роста ВВП также не соответствуют прогнозу. Инфляция на конец прошлого года достигла 4,2 процента, хотя предполагалось, что данный показатель будет находиться на уровне 2,7 процента. Темп роста ВВП достиг 1,5 процента вместо 1,8 процента, о которых говорилось в октябре.