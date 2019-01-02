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Если изъять из отчётов Москву и Петербург, то статистика будет ужасной
2 января 2019, 20:14 [ «Аргументы Недели» ]
По мнению социологов и экономистов, если выбросить из расчётов две столицы - Москву и Санкт-Петербург, то остальные города сравняются по доходам, уменьшится социальное неравенство населения, однако доходы на душу населения окажутся катастрофически низкими.
Анализируя ситуацию за 2016-2017 годы директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич в эфире радиостанции "Эхо Москвы" констатировала повсеместный экономический кризис. Но при этом есть островки благополучия - это Севастополь и Крым в целом. Здесь растут доходы, инвестиции в национальную экономику составляют 46% доходов. Объясняется это политическими мотивами, которые должны продемонстрировать разницу между полным отсутствием украинских инвестиций в полуостров в течение десятилетий и активными вложениями России. Дешевле здесь и услуги ЖКХ, которые составляют 5% семейного бюджета, между тем как в целом по России этот показатель - 10-11%, а на Севере и Дальнем Востоке - 15-17%. Естественно, разницу компенсирует населению Крыма госбюджет.
Четвёртый островок благополучия по инвестициям и доходам населения (помимо двух столиц и Крыма) - это Тюменская область с автономными округами с их нефтью и газом. Инвестиции в этот регион составляют 16% от общего пирога.
Стоит ли удивляться по этому поводу, если раненых из Магнитогорска везут в московские клиники, где только и есть современное оборудование и высокопрофессиональные специалисты. Дальше МКАДА уже начинается деревня.
Укрупнение городов по примеру столичного региона приведёт к вымиранию сельской России. Не имея средств на школы, библиотеки, детские сады, больницы, фельдшерские пункты, роддома, губернаторы попросту закрывают их, провоцируя жителей на переезд и скопление вокруг крупных городов и региональных центров. Что станет при таком раскладе с сельских хозяйством, животноводством - страшно даже представить.
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