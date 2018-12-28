Каким будет 2019 год для криптовалюты?

Создатели одного из известных каналов Cryptoinvest рассказали, каким будет 2019 год для крипты и какие проекты лучше инвестировать средства в наступающем году.

- Коллеги, канал Cryptoinvest - один из многих популярных каналов в телеграме про криптовалюту. В чем ваше отоичие от других?

Наше отличие состоит в том, что мы публикуем новости и новостные сигналы с первоисточников в автоматическом режиме. Скорость - лучшее качество для новостника трейдеров.

- Каким будет 2019 год для крипты?

Ожидаем подъем битка до 7000-8000 долларов как минимум. В любом случае, за падением идёт взлёт и не имеет значение каким он будет. На 50% от падения, или на 200% - закупайтесь сейчас!

- В какие проекты лучше инвестировать средства в наступающем году?

Лучше вообще не инвестировать в ICO. Либо, если очень хочется, можно попробовать вкладывать крипту в топ-10 рейтинга ICO Drops.

- Что изменится в телеграм с введением платформы TON?

Заработают те, кто вложился в TON, ничего более. Для рынка в целом положительный эффект будет незначителен.

- Коллеги, какое влияние вообще в будущем окажет крипта на экономику России и мира в целом?

Тяжело предугадать. Могу сказать только что в России в связи с криптооборотом ужесточается контроль за транзакциями физических лиц. Вот вы как крипту купите или продадите? На локалке (localetherium, localbitcoins). Посредством чего? Правильно, самый простой и выгодный способ купить/продать - пластиковая карта.

- Если не секрет, вы лично в этом году в какие проекты вкладывались? Какие из них выстрелили, а какие нет?

Decenturion, Kambria. Dcnt хорошо хайпанул. Подавляющее число инвесторов вышли в плюсе. Ещё бы, первые блокчейн государство! Но это была не более чем пирамида. Вообще не увлекался исошками.