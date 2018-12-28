//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Татьяна Друбич прокомментировала заявление певицы Славы о благотворительности
- Юлия Ковальчук продемонстрировала домашний снимок без макияжа
- Леди Гага: Актерская карьера была моей главной мечтой!
- Наталья Антонова родила четвертого ребенка
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Экономика 13+
Каким будет 2019 год для криптовалюты?
28 декабря 2018, 14:35 [ «Аргументы Недели» ]
Создатели одного из известных каналов Cryptoinvest рассказали, каким будет 2019 год для крипты и какие проекты лучше инвестировать средства в наступающем году.
- Коллеги, канал Cryptoinvest - один из многих популярных каналов в телеграме про криптовалюту. В чем ваше отоичие от других?
Наше отличие состоит в том, что мы публикуем новости и новостные сигналы с первоисточников в автоматическом режиме. Скорость - лучшее качество для новостника трейдеров.
- Каким будет 2019 год для крипты?
Ожидаем подъем битка до 7000-8000 долларов как минимум. В любом случае, за падением идёт взлёт и не имеет значение каким он будет. На 50% от падения, или на 200% - закупайтесь сейчас!
- В какие проекты лучше инвестировать средства в наступающем году?
Лучше вообще не инвестировать в ICO. Либо, если очень хочется, можно попробовать вкладывать крипту в топ-10 рейтинга ICO Drops.
- Что изменится в телеграм с введением платформы TON?
Заработают те, кто вложился в TON, ничего более. Для рынка в целом положительный эффект будет незначителен.
- Коллеги, какое влияние вообще в будущем окажет крипта на экономику России и мира в целом?
Тяжело предугадать. Могу сказать только что в России в связи с криптооборотом ужесточается контроль за транзакциями физических лиц. Вот вы как крипту купите или продадите? На локалке (localetherium, localbitcoins). Посредством чего? Правильно, самый простой и выгодный способ купить/продать - пластиковая карта.
- Если не секрет, вы лично в этом году в какие проекты вкладывались? Какие из них выстрелили, а какие нет?
Decenturion, Kambria. Dcnt хорошо хайпанул. Подавляющее число инвесторов вышли в плюсе. Ещё бы, первые блокчейн государство! Но это была не более чем пирамида. Вообще не увлекался исошками.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//Общество
//В мире
Депутат Рады: Украина вплотную приблизилась к лидерству в рейтинге должников
//Новости МирТесен
//Общество
Юлия Ковальчук продемонстрировала домашний снимок без макияжа
//В мире
//Новости партнеров
//В мире
Раскрыта помеха для организации полномасштабного наступления ВСУ на Донбасс
//Наука
//Общество
//Общество
В Крыму задержали "черных копателей" за раскопки без разрешительных документов
//Новости СМИ2
Из московской школы экстренно эвакуировали около 100 человек
//Общество
//В мире
Финляндия – дом Санта Клауса или Йоулупукки?
Быт в стиле digital и новый аскетизм. Озвучены главные lifestyle-тренды 2019-го
//Наука
Видео, как части ракетоносителя "Союз" падали на территорию Якутии
//Политика
В Красноярском крае девочка выжила, проведя 10 минут в колодце с ледяной водой
//Общество
//Политика
Пассажир попытался сбежать с рейса "Победы" в московском аэропорту Внуково
//В мире
На Украине объяснили нереальность завоевания ДНР и ЛНР по «хорватскому сценарию»
//Общество
За вовлечение детей в несанкционированные акции теперь будут штрафовать
В торговом центре Астрахани девочка сломала позвоночник на батуте
Автобус с пассажирами врезался в остановку в Нижнем Новгороде, погибла женщина
//В мире
//Общество
//Культура