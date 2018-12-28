Путин и Пашинян не смогли договориться о цене на газ

Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян не смогли договориться о цене на газ. Встреча политиков состоялась в Москве в минувший четверг, 27 декабря.

Пашинян подчеркнул на своей страничке в социальной сети Facebook, что окончательного решения о стоимости газа пока нет, однако армянская сторона сохраняет оптимистический настрой.

Премьер-министр Армении выразил надежду на то, что в дальнейшем будет достигнут желательный результат и ситуация будет развиваться в позитивном ключе, передает "Фонтанка". Никол Пашинян также заметил, что для российско-армянских отношений тема цен на газ не является "чувствительной", а обсуждение данного вопроса проходит в "рабочем порядке".