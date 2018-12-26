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Курс евро подрос до 79 рублей
26 декабря 2018, 13:10 [ «Аргументы Недели» ]
В среду, 26 декабря, данным на 12:11 мск на торгах курс евро увеличивался на 80 копеек и перевалил через отметку 79 рублей. Европейская валюта торгуется за 79,05 рубля на евро.
Курс доллара рос вырос сегодня на 73 копейки. Американская валюта стоит 69,40 рубля на один доллар, - передает RT.
Эксперты ранее сообщили, что курс доллара будет находиться на уровне 70 рублей уже к новогодним праздникам, а курс евро в ближайшее время достигнет 80 рублей.
Неделю назад, 20 декабря, курс евро преодолел отметку в 78 рублей - впервые с 24 сентября. Темпы снижения курса рубля нарастают в связи с дешевеющей нефтью и заявлениями ЦБ.
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