Курс евро подрос до 79 рублей

В среду, 26 декабря, данным на 12:11 мск на торгах курс евро увеличивался на 80 копеек и перевалил через отметку 79 рублей. Европейская валюта торгуется за 79,05 рубля на евро. Эксперт рассказал, какого курса доллара и евро следует ждать к Новому году

Курс доллара рос вырос сегодня на 73 копейки. Американская валюта стоит 69,40 рубля на один доллар, - передает RT.

Эксперты ранее сообщили, что курс доллара будет находиться на уровне 70 рублей уже к новогодним праздникам, а курс евро в ближайшее время достигнет 80 рублей.

Неделю назад, 20 декабря, курс евро преодолел отметку в 78 рублей - впервые с 24 сентября. Темпы снижения курса рубля нарастают в связи с дешевеющей нефтью и заявлениями ЦБ.