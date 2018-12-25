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Россияне покупают новогодние подарки в кредит

25 декабря 2018, 12:25 [ «Аргументы Недели» ]

Россияне покупают новогодние подарки в кредит

Эксперты констатируют рост микрозаймов на приобретение новогодних подарков. Практически не обнадеженные ростом доходов в будущем, потребители хотят сделать приятное родным и близким.

Количество микрозаймов в декабре нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом 2017 выросло в два раза. Причем, эта статистика наблюдается в 80 городах страны, помимо столиц в ней отметились Новосибирск, Екатеринбург и Самара.  Почти половину микрозаймов берут люди в возрасте до 30 лет.

Средний размер новогоднего микрозайма составляет 45 тыс. рублей. В четвёрку популярных подарков, приобретаемых на эти деньги, входят собственно сами деньги, гаджеты, турпоездки, парфюмерия.

На столь стремительный рост популярности микрокредитов повлияло упрощение процедуры их получения. Во многих торговых точках работают комиссары банков. Однако у финансового регулятора в лице ЦБ рост потребительских кредитов вызывает обеспокоенность, ведь объём общей задолженности россиян приближается к 1 млрд рублей.

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Причиной трагедии на шахте в Соликамске могли стать монтажная пена и мусор

Эксперты и коллеги погибших на шахте в Соликамске Пермского края шахтёров среди предварительных причин трагедии называют полный бардак и нарушение правил безопасности, в том числе пожарной.

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