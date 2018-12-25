Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что в России не планируют блокировать переводы денежных средств с карты на карту. Как отметила глава Банка России, переводы - это удобные технологии, которые используются во всем мире, - сообщает kp.ru.

По словам Эльвиры Набиуллиной, регулятор только приветствует переводы с карты на карту. Она раскрыла, что ЦБ создает у себя систему быстрых платежей, когда гражданин сможет по номеру телефона перевести деньги, и не важно, в каком банке у него оформлена карта.

Но, как отметила глава Центробанка, иногда банки могут уточнить у клиентов, что за операцию они проводят, просят дополнительные подтверждения. "Это делается для минимизации возможности мошенничества по картам с помощью таких операций", - объяснил председатель Банка России. По словам Набиуллиой, банк должен минимизировать мошеннические операции, когда у клиента пытаются снять деньги злоумышленники.

Напомним, Сбербанк ранее ввел ограничения на переводы денег на банковские пластиковые карты по номерам телефонов. По новым правилам, переводы на дебетовые карты будут поступать по номеру телефона илипо номеру карты. А переводы на кредитную карту будут поступать только по номеру карты.