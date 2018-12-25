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Росстату необходимо реформирование принципов и методов работы - Силуанов
Министр раскритиковал ведомство за недостаточно хороший расчет показателя реальных доходов населения
25 декабря 2018, 07:26 [ «Аргументы Недели» ]
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов считает, что Росстат - Федеральную службу государственной статистики - необходимо реформировать. Претензии в Росстату у Минфина появились в связи с тем, что, ведомство недостоверно, по старинке проводит исследования.
Он предложил Росстату использовать источники, которые есть у Федеральной налоговой службы. В частности, речь идет о данных, касающихся розничных продаж, - сообщает "Экономика сегодня".
По мнению министра, методика расчета реальных доходов населения известна только Росстату. По словам Силуанова, Росстат ведёт подсчёт показателей вручную, фотографируя в магазинах ценники на продукты из потребительской корзины. Вице-премьер отметил, что Росстат нуждается в реформировании и обновлении команды. Силуанов подчеркнул, что в настоящее время к Росстату предъявляются другие требования.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев ранее освободил от должности руководителя Федеральной службы государственной статистики Александра Суринова, и на должность руководителя Росстата был назначен Павел Малков.
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