ЦБ настаивает на первом взносе, опасаясь ипотечного пузыря

Рынок недвижимости оживился. Несмотря на затяжной кризис, население продолжает улучшать свои жилищные условия. Но банковский регулятор опасается, что наличие общей задолженности населения в 1 триллион рублей может привести к ипотечному пузырю.



По данным ЦБ, население задолжало по потребительским кредитам 850 млрд рублей и по ипотеке - всего 73 млрд. Однако, получая кредит на покупку недвижимости, необходимо учитывать общую долговую нагрузку, ведь доходы населения не растут который год подряд. Поэтому Центробанк опасается того, что случилось в США с рынком ипотеки и потом перешло в мировой финансовый кризис.



Отрезвляя желания людей побыстрее улучшить свои жилищные условия, ЦБ настаивает на выдаче ипотеки только при наличии первого взноса. И желательно большого. Это снизит риск неплатежеспособности заёмщика в будущем. Экономисты также на каждом шагу предупреждают, будьте осторожны с потребительскими кредитами, кредитными картами, доходы в 2019 году не вырастут, а погашать долги нужно. Если бы сейчас по потребительским кредитам задолженность не была такой большой, то можно было бы ожидать послаблений и с ипотекой - почему бы не продавать квартиры всем без первого взноса. Но опасность системного кризиса пугает регуляторов. Поэтому при постепенном снижении ставки по ипотеке получить её не становится легче, потому что первый взнос в суммарном выражении растёт.



