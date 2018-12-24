МЭР: Россия поддерживает план ЕС по усилению роли евро
24 декабря 2018, 10:23 [ «Аргументы Недели» ]
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что Россия поддерживает план ЕС по усилению международного статуса евро. Вышеуказанная идея была презентована 5 декабря Еврокомиссией.
Максим Орешкин отметил, что переход с доллара на евро является одной из сфер возможного сотрудничества России и Европейского союза.
В беседе с RT в понедельник, 24 декабря, глава Министерства экономического развития подчеркнул, что ЕС не является долларовой структурой, а РФ – это не долларовая страна, однако вся торговля энергоресурсами по какой-то причине происходит именно в долларах.