Российские фонды стремительно теряют инвесторов

Рекордный объём инвестиций был выведен из российских фондов за 2018 год. Текущий показатель стал худшим для страны за последние пять лет и одним из самых высоких среди фондов развивающихся стран.

Отток капитала международных инвесторов из российских фондов в текущем году стал рекордным с 2013 года. Объём выведенных средств превысил $1 млрд. «Всего за 12 месяцев из российских фондов вывели более $1 млрд. Больше фонды теряли только в 2013 году - $3,1 млрд», сообщает «КоммерсантЪ».

Специалисты связывают сложившуюся ситуацию с геополитическим положением страны. Приток иностранных инвестиций был зафиксирован лишь в январе — тогда российские фонды получили более $500 млн.