Эксперт рассказал, какого курса доллара и евро следует ждать к Новому году

Эксперт рассказал, какого курса доллара и евро следует ожидать россиянам к Новому году. Согласно последней информации, рубль и российский фондовый рынок в настоящий момент остаются под давлением.

Руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский в беседе с сотрудниками портала "Свободная пресса" сообщил, что курс доллара будет находиться на уровне 70 рублей уже к новогодним праздникам, а курс евро в ближайшее время достигнет 80 рублей.

По мнению эксперта, сейчас даже нефть не может поддержать российскую валюту, хотя она по-прежнему является сырьевой. Специалист напомнил, что к концу года растет спрос на зарубежную валюту.