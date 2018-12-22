В начале следующего года у украинского "Нафтогаза" могут возникнуть трудности с закупкой газа, а также другие проблемы. Об этом глава компании Андрей Коболев предупредил в своем Facebook.

"Мы войдем в 2019 год с минимальными остатками денежных средств, что затрудняет закупки газа в пик отопительного периода", - написал он на своей странице в социальной сети.

По его словам, в настоящий момент находятся под угрозой также проекты по развитию добычи газа в стране и модернизации газотранспортной системы украинского государства.

Коболев считает, что такая непростая ситуация сложилась ввиду того, что газ реализуется по льготным ценам, а правительство при этом не компенсирует потери газовой монополии.

"Правительство должно выполнить требования закона "О рынке газа" и начать платить предприятиям группы Нафтогаз компенсацию за выполнение спецобязательств", - уверен он.



