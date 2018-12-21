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В России появилась новая профессия - инвестиционный консультант
21 декабря 2018, 16:51 [ «Аргументы Недели» ]
В России появился новый вид профессиональной деятельности – инвестиционный консультант на рынке ценных бумаг. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон в декабре 2017 года.
Инвестиционное консультирование представляет собой рекомендации финансового советника клиенту по осуществлению сделок с ценными бумагами, опираясь на индивидуальный инвестиционный профиль клиента. Инвестиционный консультант должен учитывать цели клиента и степень риска, на которую тот готов идти, формируя инвестиционный портфель.
В случае, если клиент понес убытки вследствие некомпетентного совета, он может потребовать возмещения ущерба. Однако, если клиент предоставил консультанту недостоверную информацию, и она привела к некорректному составлению инвестиционного профиля – за это консультант не будет нести никакой ответственности.
Согласно закону, инвестиционным консультантом может выступать компания или индивидуальный предприниматель – член саморегулируемой организации (СРО) профессиональных участников рынка ценных бумаг, состоящий в едином реестре инвестиционных советников Банка России, сообщает «РГ».
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