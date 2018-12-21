В России появилась новая профессия - инвестиционный консультант

В России появился новый вид профессиональной деятельности – инвестиционный консультант на рынке ценных бумаг. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон в декабре 2017 года.

Инвестиционное консультирование представляет собой рекомендации финансового советника клиенту по осуществлению сделок с ценными бумагами, опираясь на индивидуальный инвестиционный профиль клиента. Инвестиционный консультант должен учитывать цели клиента и степень риска, на которую тот готов идти, формируя инвестиционный портфель.

В случае, если клиент понес убытки вследствие некомпетентного совета, он может потребовать возмещения ущерба. Однако, если клиент предоставил консультанту недостоверную информацию, и она привела к некорректному составлению инвестиционного профиля – за это консультант не будет нести никакой ответственности.

Согласно закону, инвестиционным консультантом может выступать компания или индивидуальный предприниматель – член саморегулируемой организации (СРО) профессиональных участников рынка ценных бумаг, состоящий в едином реестре инвестиционных советников Банка России, сообщает «РГ».