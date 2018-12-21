Оснований для экономического оптимизма нет?

Как рассказали «Аргументам недели» в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН, расчеты неуклонного роста экономической мощи страны учеными значительно отличаются от тех цифр, которые с подачи своих помощников озвучил 20 декабря на большой пресс-конференции Владимир Путин.

«Собственно один из основных показателей – это рост внутреннего валового продукта (ВВП). Среднемировые показатели - 3,5–3,7%. По итогам 2018 года темпы роста нашего ВВП могут достигнуть 1.9%. Президенту доложили, что в ближайшие два года натянем 2%, а затем дойдет и до 3%. По нашим оценкам, из-за целого ряда негативных факторов, в 2019 году с высокой вероятностью можно наоборот ожидать замедления темпов экономического роста менее чем до 1% в годовом выражении. В последующие годы ускорения темпов роста ВВП может составить 2.1-2.5%. Но и это не позволит выполнить задачу перейти «в другую лигу экономик», как говорил Владимир Путин», - констатировали в ИНП РАН.

Особо отметив, что «постепенно формируется устойчивый образ российской экономики, как не имеющей в среднесрочной перспективе возможностей для динамичного роста спроса, производства и доходов населения».