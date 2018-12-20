Курс евро пробил отметку в 78 рублей

Согласно данным торгов в четверг, 20 декабря, курс евро преодолел отметку в 78 рублей - впервые с 24 сентября. Темпы снижения курса рубля нарастают в связи с дешевеющей нефтью и заявлениями ЦБ.



На 18:50 по московскому времени, согласно информации Московской биржи, курс евро увеличился на 1.22 рубля, составив 78.02 рубля. Курс доллара при этом поднялся на 92 копейки и составил 68.38 рубля.

В последний раз курс американской валюты находился выше 68 рублей 14 ноября текущего года. По мнению аналитиков, свое влияние оказывают снижение нефтяных котировок и решение ЦБ возобновить покупки валюты в январе.