И снова о налогах на переводы между физическими лицами

Финансово-экономический блок правительства упорно опровергает информацию о введении налогообложения на переводы между физическими лицами, но жаркое обсуждение этой темы по-прежнему не стихает. Минфин готовится обдирать граждан за денежные переводы

«АН» ранее писали об этом. Напомним, вкратце суть законопроекта, призрак которого бродит по Минфину, сводится к следующему: россиянам, имеющим дебетовые карты и осуществляющим по ним денежные переводы от одного физического лица к другому физическому лицу, вскоре предстоит доказывать законность получения этих средств и уплату налогов с них.

Глава ФНС Михаил Мишустин даже выступал с официальным опровержением этой информации в телеэфире. «Переводы между физическими лицами с карты на карту, со счета на счет не являются никакой налоговой базой ни для какого исчисления и потому не будут облагаться никакими налогами», - заверил он в конце ноября.

Тем не менее, тренд на «обеление» переводов с карты на карту между физическими лицами остается прежним. Хотя бы потому, что объем этих переводов, по последним данным, достиг 19 триллионов рублей. Это слишком лакомый кусок для регуляторов, чтобы оставить его без внимания, считают эксперты Телеграм-канала «Экономика цифровой эры».