Пенсии под угрозой?

Как сообщает Независимая газета судебная борьба руководства «Объединенной вагоностроительной компании» (ОВК) против миноритариев может угрожать интересам будущих пенсионеров. Казалось бы, где связь?

Но ещё несколько лет назад один из некоммерческих пенсионных фондов решил приобрести ценные бумаги ОВК. Однако теперь, когда фонды решили их продать, эмитент в лице ОВК отказывается покупать бумаги вопреки законным основаниям. Чем это грозит?

Когда НПФ группы «Сафмар» приобретали ценные бумаги ОВК, биржевые аналитики сулили хорошую инвестиционную доходность. Но на деле вышло иначе.

Началось всё в марте 2018 года, когда на внеочередном собрании акционеров был одобрен ряд крупных сделок на общую сумму 115 млрд рублей. Это были поручительства в пользу «дочек» ОВК, которым нужно было получить обеспечение по контрактам с Государственной транспортной лизинговой компанией. Такое решение вызвало одобрение у 70% акционеров, другие не принимали участие в голосовании, в том числе и НПФ «Сафмар» и НПФ «Доверие». ОВК обязана была выкупить акции, ведь, согласно российскому законодательству, акционеры могут требовать у эмитента выкупа своих ценных бумаг, если они не участвовали в голосовании или высказались против одобрения крупной сделки.

Однако руководство ОВК в лице совета директоров и гендиректора ОВК Романа Савушкина внезапно отказалось выкупать акции. Более того, гендиректор компании Роман Савушкин, который также является акционером и членом совета директоров, подал в суд на своего работодателя! Савушкин потребовал признать недействительным мартовское решение акционеров, утвердивших договоры поручительства. Мол, сделки эти (на 115 млрд руб.) не крупные, а обычная хозяйственная деятельность ОВК, а значит, не требует одобрения акционеров.

В НПФ «Сафмар» считают иначе. О том, что это именно крупные сделки, а не хозяйственная деятельность, всем было известно заранее. Иначе, зачем было проводить общее собрание акционеров в марте, на котором тот же Савушкин высказывался за заключение договоров поручительства?

Поэтому поход гендиректора ОВК в суд выглядит как одно из звеньев спланированной акции. Ведь если в суде признают правоту Савушкина и отменят решение собрания акционеров, то у фондов не будет оснований требовать у ОВК выкупить акции. Это же, мол, не крупная сделка была, а обычная хозяйственная деятельность, а он не требует согласия акционеров. А если в итоге аннулировать решение общего собрания в марте, то и никаких оснований, чтобы требовать выкупить ценные бумаги обратно, акционеры в лице того же НПФ «Сафмар» не имеют.

Изначально Арбитражный суд Москвы отказал Савушкину в удовлетворении его требований. Однако в ноябре Девятый Арбитражный апелляционный суд в составе судей Ким Е.А. Башлаковой-Николаевой Е.Ю. и Стешана Б.В. неожиданно отменил это решение. А это, в свою очередь, стало причиной отмены Арбитражным судом в удовлетворении исков управляющим компаниям НПФ «Сафмар» с требованием обязать ОВК выкупить акции.

В «Сафмаре» уверены, что единственная реальная цель судебного иска гендиректора ОВК – помешать обязать компанию реализовать реализовать законное право миноритариев - выкупить акции. Такая практика может создать опасный прецедент, когда в угоду каких-то своих целей компания по своей воле сначала присваивает сделке статус крупной, а потом переигрывает всё обратно, лишая акционеров рычагов влияния.

На мысли о том, что это всё спланировано, наталкивает и то, что и ОВК, и генерального директора Савушкина в «споре» представляла одна и те же юридическая фирма «Яковлев и партнеры». Так, позицию Савушкина представляла партнер и глава арбитражной практики фирмы Кира Корума, позицию ОВК — старший юрист Роман Саитов. Доверенности на обоих юристов по представлению интересов сторон в суде выданы с разницей всего в один день.

Да и в целом, как может выглядеть «спор» если генеральный директор подаёт в суд на компанию, которой сам же руководит? Безусловно, есть основания думать, что иск носит чисто технический характер.

Между тем, весь этот корпоративный конфликт приводит к снижению капитализации самой вагонной компании. Так, стоимость акций за 2-3 квартал упала вдвое, а Московская биржа уже исключила акции ОВК из своей базы расчета индекса.

Для выкупа акций у миноритариев ОВК должна заплатить около 8,2 млрд рублей. Но если учесть снижение стоимости акций из-за корпоративного конфликта, который устроил Савушкин, то акционеры потеряли уже 40,1 млрд рублей! Кстати, судя по материалам Центра раскрытия корпоративной информации, сам Савушкин ещё месяц назад продал почти все свои акции, оставив себе долю в 0,01% и заработал на этом 458 млн рублей. Причём с тех пор ценные бумаги ОВК упали в цене ещё на 10%.

В итоге падение стоимости акций, вызванное, в том числе, противоречивым решением судей, как указывают в НПФ «Сафмар», напрямую влияют на доходы клиентов пенсионных фондов - будущих пенсионеров.

«Если же выкуп акций произойдет по фиксированной рыночной цене, утвержденной советом директоров ОВК на основе отчета независимого оценщика, убытки от переоценки акций ОВК в портфеле фондов будут нивелированы», - отмечают в НПФ «Сафмар». Управляющие компании фондов уже подали кассационную жалобу на решение апелляционного суда.

Вопрос только, к какому заключению придёт кассация? Если она поддержит решения апелляционного суда, то это не только скажется на НПФ «Сафмар», но и создаст неопределённость на фондовом рынке и нанесёт удар по репутации российских эмитентов. Зачем вкладываться в них деньгами, если они не соблюдают требования закона и сам закон оказывается на стороне странных схем?

В случае с ОВК и НПФ «Сафмар» это приводит к снижению доходности фондов, а значит, наносит урон застрахованным в них гражданам. И это всё происходит на фоне того, что российское правительство, в том числе и президент РФ Владимир Путин, предпринимают всевозможные действия, чтобы вопросами пенсий всё больше занимались НПФ. Однако подобные истории лишь саботируют работу властей и подрывают стабильную работу НПФ, которой так добиваются власти.

Сергей ГРИНЁВ