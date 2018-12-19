Пора пополнять запасы: ЦБ рассказал, на какие товары вырастут цены в 2019 году

В грядущем году россиян снова ждёт повышение цен - сообщил Центробанк в докладе о денежно-кредитной политике. Банк России предполагает, что подорожают продукты, одежда и обувь, бытовая техника, автомобили, бензин и дизельное топливо, сигареты.

Связывают новый скачок цен с увеличением НДС с 18% до 20%, а также с ростом акцизов на табачные изделия, автомобили, бензин и дизельное топливо. Льготные акцизы на российское вино и шампанское из мест с защищенным географическим указанием тоже останутся в уходящем году. Банк России предполагает, что цена на сигареты и топливо увеличится на 4,6%, на вино - на 0,9%, а автомобили подорожают на 0,2%, - передает РИА Новости.

Увеличение стоимости этих товаров отразится и на остальных категориях. К примеру, цены на продукты поползут вверх из-за повышенных расходов на транспортировку, а на ценнике одежды, обуви и бытовой техники скажется ещё и подросший НДС.